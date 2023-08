Anziano fa il bagno e muore stroncato da un malore, aveva 87 anni

LIGNANO - È entrato in acqua per fare il bagno, ma è stato colto da un malore improvviso che gli ha causato un arresto cardiocircolatorio. È accaduto nella mattinata di oggi, sabato 19 agosto, all'altezza dell'ufficio 4 di Lignano Riviera. L'uomo, un anziano di 87 anni, residente a Gonars, è stato portato a riva dai bagnanti. Inutili i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori arrivati subito sulla spiaggia. Per l'anziano non c'è stato nulla fare. Attivata anche la Guardia costiera.