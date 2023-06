Caorle, si sente male sulla riva del mare e si accascia: bagnante rianimato in spiaggia

CAORLE (VENEZIA) - Un malore, poi un bagnante si accascia sul bagnasciuga: attivati i soccorsi. È successo verso le 11.30 di oggi, giovedí 29 giugno, sul litorale di Caorle. Il turista stava passando un breve periodo di vacanza a Porto Santa Margherita. Questa mattina stava facendo una passeggiata in prossimità della Terrazza a mare quando è stato colto da malore. Subito soccorso dai bagnini, è stato allertato il team dei soccorritori. Da Caorle sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento mentre da Treviso si è alzato in volo l'elicottero del Suem. I sanitari hanno avviato la rianimazione direttamente in spiaggia.