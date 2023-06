CAVALLINO TREPORTI - Rischia di annegare mentre nuota, salvata dal tempestivo intervento dei bagnini di salvataggio. È accaduto ieri pomeriggio nel tratto di mare antistante a Ca’ di Valle, a Cavallino Treporti. Ad intervenire con prontezza sono stati gli assistenti bagnanti della torretta numero 12. Si tratta dei fratelli gemelli Gerardo e Matteo Vidal, titolari dello stabilimento Blue Sea.

L’EMERGENZA

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni bagnanti che, uscendo dall’acqua, avevano notato una donna che stava nuotando con difficoltà. In pochi istanti i due bagnini si sono tuffati in mare e hanno raggiunto la turista, una sessantenne di Mestre, che stava nuotando ad alcuni metri dalla riva, in un punto in cui l’acqua arriva a circa un metro e 60 centimetri di profondità. La donna è stata raggiunta appena in tempo, prima dunque che perdesse i sensi. «L’abbiamo vista nuotare in modo scomposto – hanno riferito i due assistenti ai bagnanti dopo il salvataggio – e per questo siamo intervenuti riportandola a riva». Una volta riportata sulla battigia, come da protocollo, sono scattati i soccorsi: in particolare la donna ha iniziato a sputare acqua. «Aveva bevuto dell’acqua – continuano i due fratelli – aveva il battito flebile, abbiamo continuato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118 che ha poi continuato i soccorsi».

Direttamente sulla spiaggia, infatti, è arrivata dopo pochi minuti l’ambulanza del pronto soccorso proveniente da Jesolo il cui personale ha proseguito l’intervento. Una volta stabilizzata la donna è stata trasferita all’ospedale di Jesolo per gli accertamenti del caso. «Ci auguriamo che possa riprendersi quanto prima – hanno concluso i bagnini una volta terminato il loro intervento – dalla nostra esperienza è stato fondamentale evitare che la signora perdesse i sensi». Altrettanto fondamentale il loro tempestivo intervento: dopo aver ricevuto l’allarme hanno capito la gravità della situazione e si sono buttati in mare per recuperare la donna. Il tutto sotto gli occhi preoccupati dei numerosi turisti che in questi giorni frequentano l’arenile di Ca’ di Valle che hanno assistito alla scena.