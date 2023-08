JESOLO - È crollato sulla sabbia di fronte alla moglie e sotto gli occhi di decine di turisti. Malore in spiaggia: un turista tedesco è stato elitrasportato all'ospedale di Mestre. E' accaduto nella tarda mattinata di ieri, di fronte all'arenile del Villaggio Marzotto. Si tratta di un cittadino tedesco di 80 anni, in vacanza a Jesolo in un hotel della Pineta con la moglie, struttura che la coppia frequenta da tempo. Ieri mattina attorno alle 11.30, la coppia si è diretta in spiaggia per una passeggiata con cista mare. Arrivati però all'altezza del villaggio Marzotto, l'uomo ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra. Immediato l'allarme ed altrettanto veloci i soccorsi. A intervenire sono stati i bagnini della struttura, un'infermiera in servizio e pure un medico in vacanza al villaggio. Sul posto è stata fatta arrivare anche l'ambulanza del 118, che ha continuato le manovre rianimatorie e preparato l'uomo per l'elitrasporto in ospedale. Nel frattempo dalla centrale operativa è stato fatto alzare in volo l'elisoccorso Leone 1 di Treviso Emergenza, atterrato nella piazzola predisposta, a disposizione del Suem, al centro del campo da rugby tra le vie Madre Teresa di Calcutta e Viale Oriente, proprio alle spalle del Villaggio Marzotto. L'uomo, intubato, è stato trasferito all'Ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Massima anche l'assistenza fornita alla moglie dell'uomo, scioccata per l'accaduto. Non è escluso che il caldo torrido di questi ultimi giorni possa in qualche modo aver favorito il malore. In questo senso per la giornata di ieri, ma anche per quella di oggi, il bollettino della qualità dell'aria per la regione emesso dall'agenzia Arpav, ha dichiarato lo stato di disagio fisico «inteso».

ALLERTA

Ed è anche per questo che sempre negli ultimi giorni nei pronto soccorso dell'Ulss4 si sta registrando un aumento di richieste di interventi per malesseri legati al caldo. In questo senso dalla stessa Azienda sanitaria sono stati rinnovati una serie di consigli per evitare malori e colpi di calore, come quello di evitare un'esposizione prolungata a temperature elevate, aggiungendo che le condizioni di caldo estreme, inoltre, possono determinare un aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti.

Tra i vari consigli, ovviamente anche quello di evitare di uscire nelle ore più calde ed evitare di fare attività fisica.