Caldo afoso, 50enne colto da malore muore tra le braccia della moglie

PORTOGRUARO - Colto da malore per il gran caldo: un cinquantenne perde la vita a Portogruaro punto è successo questa mattina, sabato 19 agosto, nella stazione ferroviaria della città del Lemene. È qui che l'uomo, verso le 8, si trovava in compagnia della famiglia per rincasare con il treno.

All'improvviso, forse a causa del gran caldo, l'uomo è stato colto da malore e si è accasciato lungo il marciapiede che costeggia il binario 1 della stazione di via Diaz. Immediatamente i familiari hanno chiesto aiuto alla polizia ferroviaria che ha allertato il 118. Sul posto sono arrivati i sanitari ma per il cinquantenne, di origine rumena, non c'è stato niente da fare. La salma è stata trasferita nel obitorio di Portogruaro.