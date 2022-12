Cade dal gioco gonfiabile in oratorio, bambino di 10 anni grave in ospedale

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Cade dal gioco gonfiabile in oratorio a San Michele al Tagliamento, un bambino di 10 anni è grave in ospedale. È successo questa sera, mercoledì 21 dicembre, poco dopo le 20 a Cesarolo. Il bambino, residente a Latisana, è arrivato all'oratorio di Cesarolo dove era invitato per una festa di compleanno. Per l'occasione era stato allestito anche un gioco gonfiabile per allietare i più piccoli. Quando il piccolo è salito per giocare, è caduto di sotto battendo la testa sul pavimento. Le sue urla hanno attirato l'attenzione dei presenti. Subito la situazione è apparsa seria proprio perché il bambino non ha mai smesso di lamentarsi per la brutta caduta. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem arrivati con l'ambulanza da Portogruaro. Qui, dopo una una prima visita, è stato allertato l'elicottero che si è alzato in volo da Treviso. I sanitari hanno quindi trasferito il giovane paziente al campo sportivo di San Michele dove è stato poi preso in carico dai colleghi che lo hanno portato al Ca' Foncello di Treviso. Sottoposto alla diagnostica, è emerso un trauma cranico. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono poi arrivati gli agenti della Polizia locale per le indagini di rito.