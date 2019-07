Incidente in barca. Violenta botta ​alla testa: Cecilia è morta subito

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA -, unaIl resto delle ferite inferte dall'elica sulla sua schiena e sul resto del corpo, così come l'amputazione del braccio, non sono responsabili della morte della dodicenne, vittima dell'incidente in laguna di domenica scorsa, quando attorno alle 17.45 la barca del padre, Roberto Piva, è andata a sbattere contro una briccola nello specchio di laguna davanti al Bacan. A stabilire le cause della morte della dodicenne, residente a Spinea assieme alla madre e al fratello di 14 anni, è stata una prima relazione della dottoressa Barbara Bonvicini, il medico legale incaricato dal sostituto procuratore Fabrizio Celenza di eseguire l'autopsia sul corpo dell'adolescente.