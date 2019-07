«Il disperato tentativo di salvare sua figlia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - «La barca andava piano». Questo hanno detto i testimoni che, a bordo di un gommone, seguivano il motoscafo di Roberto Piva che domenica si è scontrato con una briccola nel canale di fronte al Bacan.Una testimonianza che verrà vagliata dal pubblico ministero Fabrizio Celenza, che sta coordinando le indagini sull'incidente. In quel tratto di laguna la velocità si attesta attorno agli undici nodi, ma cambia per via dei canali interni e per la stazza delle singole imbarcazioni. Ciò che è certo, è che la velocità rappresenta un importante elemento per le indagini.