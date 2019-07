di Nicola Munaro

VENEZIA - Prima ancora di essere sentito in procura come, scrive una mail alla Capitaneria di Porto di Venezia in cui annunciando di rimanere «a vostra completa disposizione». E quindi della morte di Cecilia, 12 anni, travolta dall'elica della sua barca mentre, domenica scorsa, verso le 17.45, tornava da una giornata in laguna assieme al fratello quattordicenne e alla compagna del padre. «», scrive Roberto Piva all'indirizzo mail della Capitaneria che, assieme alla scientifica, sta eseguendo gli accertamenti sull'incidente avvenuto davanti all'isola di Sant'Erasmo, non distante dal Mose. La mail, una manciata di righe,