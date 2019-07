di Gianluca Amadori e Nicola Munaro

I TESTIMONI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA -. È l'ipotesi di reato con la quale la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo sulladi, la dodicenne vittima delverificatosi domenica pomeriggio, poco dopo le 17.30, al largo di Sant'Erasmo.Il sostituto procuratore che coordina gli accertamenti, Fabrizio Celenza, si appresta ad iscrivere sul registro degli indagati il nome del padre,, che si trovava ai comandi del motoscafo entrato in collisione con una briccola, per consentirgli di partecipare all'autopsia, necessaria ad accertare le cause del decesso, e alla successiva perizia dinamica, che sarà disposta per ricostruire l'accaduto e capire se vi siano responsabilità.