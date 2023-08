Bibione. Brutta sorpresa dopo Ferragosto, alla spiaggia del faro carta igienica e resti di pic-nic

BIBIONE - Dopo la festa in spiaggia a ridosso del Faro di Bibione e delle dune rimangono solo rifiuti. Brutta sorpresa oggi, mercoledì 16 agosto, sulla litorale a est di Bibione. È qui che qualcuno nella notte di Ferragosto ha pensato di festeggiare.

BRUTTA SORPRESA

Una location davvero unica a due passi dal faro e a ridosso della riserva naturalistica con tanto di dune.

Peccato che chi ha festeggiato non abbia apprezzato la bellezza naturale che Bibione offre, di fatto lasciando solo tanti rifiuti ovunque. Lo spettacolo questa mattina era infatti molto diverso. Dalla carta igienica ai resti di un pic-nic. Uno vero scempio che stride con lo sfondo di un panorama naturale unico dove fauna e flora sono protetti. Insomma, quegli ospiti di Bibione non hanno alcun rispetto della località tantomeno di chi la preserva e cerca di tutelare un territorio incontaminato con i cartelli che indicano di non abbandonare i rifiuti che non servono a nulla. Come del resto quelli di divieto di fumo o che indicano di tenere gli amici a 4 zampe al guinzaglio.