SAN DONÀ DI PIAVE - Beppino e Maria hanno deciso: dopo quarantacinque anni di ininterrotta gestione hanno abbassato la saracinesca del loro Goppion Caffè e si sono messi in pensione. La caffetteria, situata al civico 46 di Corso Silvio Trentin, è sempre stato uno storico punto di riferimento per i frequentatori del centro cittadino e Giuseppe Leonardi (detto Beppino) e Maria Bortoletto, sposati da 50 anni, sono diventati come due di famiglia,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati