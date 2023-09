Bambino di 18 mesi trovato agonizzante in strada, muore in ospedale

PORTOGRUARO - Un bambino di 18 mesi è morto verso le 18.30 di oggi, lunedì 11 settembre, nel territorio comunale di Portogruaro. Il bambino è stato trovato in strada con un ematoma alla testa ed è stato portato in fin di vita dai genitori, di origine serba, in ospedale a Portogruaro dove però non c'è stato niente da fare. Sono escluse ipotesi dolose o maltrattamenti. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di Portogruaro che mantengono il massimo riserbo.