Portogruaro. Il giallo del bimbo di 18 mesi trovato agonizzante e morto in ospedale, il procuratore: «Due ipotesi, investito da un'auto o caduto dal cofano»

PORTOGRUARO - «Abbiamo disposto l'autopsia sul corpo del bimbo di 18 mesi per verificare la versione deigenitori della caduta dall'alto». Il procuratore facente funzioni di Pordenone, Maria Grazia Zaina, in merito alla morte del bimbo di 18 mesi Balil Kurtesi avvenuta ieri, lunedì 11 settembre, intorno alle 18.30 a Mazzolada di Portogruaro, in via Loredan. Il piccolo è figlio di una coppia serba residente nella frazione.



«Il quesito specifico che abbiamo sottoposto al medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dell'esame, sarà fondamentale - ha precisato il procuratore -.

Abbiamo chiesto se c'è compatibilità tra la morte del piccino e la caduta dall'alto riferita dai familiari. Oltre all'esame autoptico, stiamo procedendo con tutti gli altri esami di tipo tecnico, coordinati dai carabinieri». Oltre all'ipotesi dell'investimento del bimbo da parte di un'auto, dopo essere sfuggito al controllo dei familiari, c'è infatti un'altra versione, l'unica fornita al momento dai genitori: ovvero che il piccolo sarebbe scivolato dal cofano di un'auto sul quale si trovava - non si sa come, o messo da chi -, battendo pesantemente il capo.

L'autopsia, che potrebbe essere eseguita domani, dovrà, dunque dare conferme o meno a questa ricostruzione, rispetto all'altra ipotesi emersa nelle prime fasi dell'inchiesta, circa il possibile schiacciamento fortuito del bambino da parte della ruota di una vettura.

La tragedia

Il bambino è stato trovato in strada con un ematoma alla testa ed è stato portato dai genitori in fin di vita in ospedale a Portogruaro dove però non c'è stato niente da fare. Sulla dinamica per ora è buio fitto. I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della tragedia, che i genitori non avrebbero saputo spiegare in modo convincente. Una delle ipotesi è che il piccolo si sia allontanato senza essere visto fino ad arrivare alla strada e qui possa essere stato investito da un'auto, poi fuggita. Ma non si escludono altre piste, indagini in corso.