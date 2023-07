Vuole raggiungere il gonfiabile spinto al largo dalla corrente: bagnante disperso in mare

BIBIONE - In mare per cercare di recuperare unpoi all'improvviso scompare: attivate a Bibione le ricerche di un bagnante . Da oggi pomeriggio, lunedì 24 luglio, sono in corso le ricerche in mare e sul litorale di Bibione di un uomo che sarebbe scomparso inghiottito dalle onde. A lanciare l'allarme l'addetto al salvataggio del litorale antistante il villaggio "Stella Maris" del Lido del Sole. Verso le 18 il bagnino ha notato che l'uomo stava cercando di raggiungere il suo gonfiabile che era stato spinto dal vento verso Caorle. L'uomo si era già allontanato troppo dalla riva, tanto che l'addetto al salvataggio ha deciso di spingersi con l'imbarcazione di servizio per cercare di recuperarlo. Poi però non lo avrebbe più visto. Da qui è scattato l'allarme che ha permesso di mobilitare i soccorsi. La Capitaneria di Porto di Caorle ha attivato due motovedette che stanno scandagliando lo specchio di mare antistante il Lido del Sole e Bibione Pineda. In volo anche Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco di Mestre che sta sorvolando la zona. Dal litorale le ricerche si sono estese alla spiaggia con la polizia locale in pattuglia. Dello scomparso al momento non ci sono tracce.