Azzannata dal setter inglese dello zio mentre gioca: bambina di 5 anni in ospedale

PORTOGRUARO - Il cane dello zio la azzanna al sopracciglio mentre gioca: una bambina di 5 anni finisce in ospedale. È successo domenica sera a Portogruaro . La piccola verso le 19 era nel giardino dell'abitazione, in via Villanova a Portogruaro, in cui la famiglia vive assieme a quella del fratello del papà. Con lei anche il bellissimocon cui la bambina è praticamente cresciuta. Insomma un rapporto molto stretto quello dell'animale che si è sempre dimostrato affettuoso e giocherellone con la piccola di casa. Pare che la bambina abbia cercato di togliere qualcosa dalla bocca del cane che a quel punto, d'istinto, si sia difeso. Tutto è accaduto in un attimo. Il cane ha azzannato la piccola, mordendola in prossimità del sopracciglio destro provocandole una vistosa ferita. Il pianto e le urla hanno richiamato i familiari che sono subito intervenuti in soccorso della bambina. È stato il papà a trasferire la figlia al Pronto soccorso cittadino