Presi i vandali che distruggono le auto: sono due 15enni. Con un martello avevano già scassato 13 vetture

MESTRE - Presi i vandali che danneggiano le auto: sono due ragazzini di 15 anni. La Polizia di Stato di Venezia, la scorsa notte, ha individuato i due minorenni autori di danneggiamenti a 13 autovetture parcheggiate in strada a Mestre, nella zona del quartiere Piave: risultato reso possibile anche grazie al grande senso civico di un residente che ha segnalato tempestivamente al 113 quanto stava accadendo.

APPROFONDIMENTI MESTRE ​Nuovo raid sulle automobili in sosta. L'allarme si sposta...

Il residente ha prontamente chiamato la polizia denunciando che c'erano due giovani che stavano danneggiando un’auto in sosta tra Via Trento e Via Fagarè, le volanti della Questura giunte immediatamente sul posto hanno preso in flagranza gli autori: due ragazzi di 15 anni, in possesso di un martello e con le mani ferite.

Da un controllo più approfondito dell’area circostante, i poliziotti riscontravano che oltre a quella autovettura erano state danneggiate altre 12 auto in sosta tra Via Trento, Via Fagarè e Via Podgora: in particolare, i minorenni avevano utilizzato un martello per rompere in successione gli specchietti delle auto e si erano procurati tagli alle mani nel tentativo di staccarli. I due ragazzi sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in concorso ed affidati ai genitori.