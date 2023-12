Attivisti del clima sparano fango contro la Basilica di San Marco. Ultima Generazione: «Sulla facciata era Nesquik»

VENEZIA - Attivisti per il clima hanno imbrattato questa mattina (7 dicembre) l'esterno della Basilica di San Marco a Venezia, nel corso di un'azione che hanno definito «un allarme anti-incendio». Con un paio di estintori hanno lanciato contro le mura della chiesa del liquido misto a fango, esponendo poi uno striscione con lo slogan «fondo riparazione». Alcune persone li hanno presi di mira, contestando questa forma di proteste per il clima. Sul posto sono arrivati gli agenti della Digos.

Una turista francese che si trovava con la figlioletta in piazza San Marco si è unita spontaneamente alla protesta degli attivisti per il clima, dopo il blitz con il fango davanti alla celebre chiesa veneziana. La donna e la figlia hanno raggiunto i dimostranti, davanti alla Basilica, e a loro volta hanno sorretto uno dei manifesti arancioni che questi stavano esponendo. «Siamo qui per suonare l'allarme anti-incendio - hanno detto gli attivisti - Questa è una protesta non violenta. Venezia è una città che sta affondando perchè i nostri governi non hanno agito contro la crisi climatica. Oggi chi di voi è qui per fare le foto e vedere questa chiesa ha un privilegio. Siete gli ultimi che potranno vedere questa chiesa sopra il livello del mare Venezia a breve sarà sott'acqua, non ci sarà più niente di tutto questo.

Fermati dalla Digos

I sei attivisti, tutti italiani tra i 20 e i 34 anni, sono stati portati in questura a Venezia dopo essere stati fermati dalla Digos. Secondo quanto si è appreso ad intervenire per primi sono stati gli agenti del commissariato San Marco assieme alla polizia locale. Del fatto è stata informata l'autorità giudiziaria. Gli investigatori avrebbero sequestrato del materiale in possesso agli imbrattatori tra cui alcuni estintori. I vigili, nel frattempo, sono impegnati nel sopraluogo alla Basilica per valutare l'entità dei danni e per accertare il componente usato per la dimostrazione. Gli

attivisti saranno denunciati per danneggiamento semprechè non si ravveda un'altra accusa nell'indagine coordinata dal pm lagunare Roberto Terzo. Dentro gli uffici della questura i sei sono tranquilli e

avrebbero detto ai poliziotti "noi siamo i soli fortunati a vedere ancora la Basilica di San Marco" e perorando le lotte sul clima hanno denunciato che «questo è l'ultimo campanello d'allarme». Secondo quanto si è appreso, da ambienti vicini agli inquirenti, la polizia ha sequestrato agli attivisti due estintori che sono stati modificati per poter spruzzare fango e altro liquido con Nesquik.

Il comunicato di "Ultima Generazione"

«Stamattina intorno alle 11.30 sei cittadini aderenti alla campagna "Fondo Riparazione", promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato un'azione di disobbedienza civile a Venezia, spruzzando Nesquik sulla facciata laterale destra della Basilica di San Marco, e versando fango sulle colonne». È quanto affermato dall'associazione "Ultima Generazione" tramite un comunicato. «Hanno poi srotolato lo striscione con scritto "Fondo Riparazione" e un cartello con le foto dei dodici attivisti che sono rimasti in carcere per tre giorni, dopo un blocco stradale a Fiumicino, prima di ricevere oggi la misura cautelare di obbligo di dimora. Alle 11.40 - informa l'associazione - sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno poi portato via i manifestanti alle 12.15».

Basilica ripulita subito

Sono subito iniziate le operazioni di pulizia della facciata della Basilica di San Marco. Gran parte del liquido - una miscela di acqua e argilla - "sparato" sulle pareti in marmo è stato già stato lavato dagli addetti alla manutenzione della chiesa. I dimostranti hanno imbrattato la facciata sud del monumento e il colonnato della Basilica. In tutto sono stati cinque gli attivisti che hanno dato il via al blitz; altri tre si sono aggiunti esponendo poi gli striscioni arancioni con la richiesta di istituire «un fondo permanente di riparazione», da utilizzare nella ricostruzione delle città colpite da fenomeni atmosferici estremi. Dure le parole di condanna dell'azione da parte del proto della Basilica di San Marco, l'architetto Mario Piana, arrivato sul posto pochi istanti dopo l'inizio del blitz.

Il presidente Luca Zaia

«Esprimo la più ferma condanna per l’azione intrapresa poco fa da alcuni attivisti per il clima che hanno imbrattato con del fango l’esterno della Basilica di San Marco, a Venezia, uno dei simboli della cultura, dell’architettura, della fede nel mondo. Quando la protesta, anche la più condivisibile, come la preoccupazione per i cambiamenti climatici, trascende in azioni come queste, che deturpano e danneggiano, anche solo temporaneamente, un’opera d’arte dal valore immenso per la comunità veneziana e non solo, non può che essere fermamente biasimata - dice il presidente del Veneto Luca Zaia - Rispetto al massimo le proteste democratiche di tutti, soprattutto se riguardano temi così significativi come quelli ambientali – ha aggiunto il Governatore - Abbiamo appena concluso la COP28 e mi sembra che grandi segnali non siano emersi, ma questo non giustifica azioni con cui si imbrattano edifici come la Basilica di San Marco. L’imbrattamento comporta, tra l’altro, una serie di conseguenze per il ripristino dei monumenti che contribuiscono ad aumentare le emissioni di Co2: per gli operai che dovranno spostarsi per ripulire, per l’energia elettrica impiegata, per i macchinari che verranno azionati. È davvero un controsenso: le proteste vanno fatte in maniera rispettosa, non solo della proprietà altrui ma anche del clima».

Il presidente della Camera: «Ingiustificabile»



«Esprimo ferma condanna per quanto avvenuto a Venezia. Manifestare le proprie opinioni è legittimo, infangare un patrimonio mondiale della cultura, come la Basilica di San Marco, è ingiustificabile», ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Speranzon: «Questi sono vandali»



«Non si tratta di attivismo né di ecologia o sensibilità verso i problemi - dichiara in una nota il vice capogruppo vicario al Senato e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon - questi sono solo vandali in cerca di visibilità, magari per ottenere finanziamenti, donazioni e risorse per poi farne cosa non si capisce. Imbrattare la facciata della Basilica di San Marco non ha nulla a che vedere con l’ambiente, l’attivismo, la sensibilità, il manifestare le proprie idee anche se sbagliate e legate al fanatismo turbo ambientalista, è semplicemente fare danni che poi ricadono sulla collettività. Fortunatamente, visto il moltiplicarsi esponenziale di questi gravi comportamenti a danno del nostro importante patrimonio culturale, il governo ha giustamente modificato la normativa e inasprito le pene contro chi danneggia e sporca monumenti e luoghi che sono patrimonio della collettività e in questo caso dell’umanità».





L'assessore al turismo

«Vergogna! Le battaglie ambientali non si combattono sfregiando i simboli culturali e spirituali delle nostre città». Lo dice l'assessore al turismo di Venezia, Simone Venturini, giudicando quanto avvenuto in Piazza San Marco «un atto ignobile e inaccettabile. Venezia va rispettata - conclude - e non sfruttata come vetrina globale di atti di vandalismo».

Il sindaco Brugnaro

«Un gesto gravissimo e vergognoso che condanniamo fermamente». Queste le prime parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in merito al blitz degli attivisti per il clima che, questa mattina, hanno imbrattato l'esterno della Basilica di San Marco a Venezia, sembra con del liquido misto a fango. «Ora basta, è legittimo esprimere il proprio dissenso, ma sempre rispettando la legge e il nostro patrimonio culturale e religioso. - ha commentato - Sulla difesa dell'ambiente la nostra città opera con azioni concrete. Non è certo il vandalismo il metodo corretto per trovare soluzioni»