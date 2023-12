Venezia, le immagini degli attivisti che imbrattano la facciata della basilica di San Marco Video

VENEZIA - Oggi sei attivisti di Ultima Generazione hanno effettuato un'azione di disobbedienza civile a Venezia alle 11.30 del mattino, spruzzando dNesquik sulla facciata laterale destra della Basilica di San Marco e versando fango sulle colonne. Nelle immagini, gli attivisti in azione.

La testimonianza

Uno degli attivisti ha dichiarato durante l'azione: «Ho 17 anni e anche oggi sono qui per chiedere un Fondo Riparazione permanente per le vittime del collasso climatico.

Siamo qui a Venezia non a caso perché questa città tra meno di 20 anni sarà completamente sott’acqua. Noi amiamo Venezia e non vogliamo che venga distrutta, come tutto il resto del mondo. Noi protestiamo in modo non violento, non facciamo del male a nessuno ma veniamo arrestati, come i dodici cittadini di Ultima Generazione che sono in carcere ingiustamente da tre giorni».