Rubano autocarro, fuggono e si schiantano: a bordo generi alimentari rubati. Arrestati due uomini

JESOLO - Sono finiti in manette in due,m dopo aver effettuato dei furti ed essersi anche schiantati contro una recinzione. Mercoledì scorso, a Jesolo, i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato due uomini, un italiano di origine statunitense ed un cittadino marocchino, accusati di furto, ricettazione e danneggiamento aggravato in concorso.

Nella mattinata i due si erano impadroniti di un autocarro a Cortellazzo di Jesolo, ma erano stati notati dal proprietario, che li aveva rincorsi per alcune centinaia di metri, sino a quando il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, non era uscito di strada andando a schiantarsi contro la recinzione di un’abitazione privata. All’arrivo dei militari del Norm, allertati da alcuni passanti che avevano assistito alla scena, è stato inoltre accertato che a bordo dell’autocarro vi erano generi alimentari, precedentemente arraffati in un ristorante del posto.

Dopo gli accertamenti, i due uomini, gravati da precedenti penali, sono stati arrestati per il furto del veicolo e la ricettazione dei generi alimentari, oltre ad essere deferiti per il danneggiamento aggravato di un mezzo delle forze dell’ordine, sopraggiunto in supporto alla pattuglia dell’Arma.

Nella mattinata di oggi, 30 dicembre 2022, il tribunale di Venezia ha convalidato l’arresto su richiesta della Procura della Repubblica, sottoponendo i due all’obbligo di presentazione bisettimanale alla polizia giudiziaria.