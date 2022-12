Spinea, escono in occasione delle festività natalizie ma erano ai domiciliari: due arresti

SPINEA - Escono in occasione delle festività natalizie ma erano ai domiciliari: arrestati un veneziano e un albanese. I carabinieri della Stazione di Spinea hanno tratto in arresto un cittadino veneziano e uno albanese, entrambi destinatari dell’ordine di carcerazione emesso dalla Tribunale di Sorveglianza di Venezia, per aver violato gli arresti domiciliari.

I carabinieri, sospettando che in occasione delle festività i due potessero tentare di sottrarsi all’obbligo di permanere presso le proprie abitazioni, hanno intensificato i controlli alle persone ristrette, riscontrando l’assenza degli arrestati presso il rispettivo domicilio.

In ragione della comunicazione delle violazioni da parte dei Carabinieri, l’AG ha emesso nei loro confronti il provvedimento di aggravamento della misura. Per questa ragione sono stati condotti in carcere.