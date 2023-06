PORTOGRUARO (VENEZIA) - L’incontro attraverso internet si trasforma in un incubo per una donna pordenonese: fermato un giovane portogruarese per violenza sessuale. Doveva essere una serata all’insegna della conoscenza tra due persone che si erano incontrate virtualmente su Facebook. Dopo un po’ lui ha deciso di invitare quella giovane donna a cena. Il modo apparentemente gentile non aveva fatto scattare nella vittima alcun allarme. Così l’altra sera i due si sono dati appuntamento nel Portogruarese per passare una serata in compagnia. Almeno così pensava la giovane che ha accettato l’invito.

LA SERATA

Dopo aver passato la serata in un locale del Veneto Orientale, i due ci sono allontanati facendo due passi verso la macchina della donna. Non appena i due sono saliti in auto lui ha fatto subito capire quali fossero le sue intenzioni. Inutile il tentativo della donna di evitare l’approccio tanto che l’uomo ha iniziato a toccarla bloccandola nell’abitacolo dell’auto. All’improvviso un colpo di fortuna per la pordenonese che è riuscita ad aprire la portiera. Sconvolta per quanto era successo è riuscita a scappare mettendosi in fuga. L’uomo è sceso dall’auto, ha afferrato la borsa della donna e si è quindi allontanato. Intanto la vittima è riuscita a trovare aiuto in un locale raccontando quanto le era successo.

«Era sconvolta - hanno raccontato alcuni avventori – chiedeva disperatamente aiuto. Poi abbiamo chiamato i carabinieri». Fondamentale il supporto del personale e degli avventori che si sono presi cura della donna.

In pochissimo tempo sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Portogruaro che si trovavano in zona. Il loro fiuto ha permesso di bloccare l’uomo poco distante da dove era scappato. Con sè aveva ancora la borsetta della vittima. Fermato è stato portato in caserma. Qui è stato ascoltato dagli investigatori dell’Arma, così come la vittima, che nel frattempo ha ricevuto supporto psicologico.

IL FERMO

Dopo ore passate nella caserma Liberati di Portogruaro per lui è arrivata la misura del fermo: le ipotesi che saranno sottoposte al Gip che dovrà convalidare il provvedimento sono di violenza sessuale e furto. Nel frattempo l’uomo è stato trasferito nel carcere di Gorizia a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima è stata soccorsa dai familiari ed è potuta rincasare anche se profondamente scioccata. Non poteva del resto sapere chi fosse quell’uomo che apparentemente si era mostrato così gentile. In realtà è già conosciuto dalle forze dell’ordine per diversi reati. Da qui l’invito delle autorità a non accettare incontri attraverso la rete.