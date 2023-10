LIDO - «Lasciatemi stare». Voglia di parlare Giorgio Fornaro non ne ha. Ed è più che comprensibile. È toccato a lui scoprire cos'era successo alla madre. Sul campanello all'ingresso dell'appartamento c'è il nome dell'uomo e l'abitazione, da quanto si è potuto accertare, era intestata a entrambi. Ieri non era in casa: sarebbe stato assente da giorni. È stato l'amministratore del condominio a rintracciarlo. Per tutto il tempo in cui si sono svolti gli accertamenti della Scientifica è stato all'esterno dell'alloggio, in attesa. A volte in piedi, a volte seduto su un muretto con la testa fra le mani.

Al di là dell'esito delle indagini che dovranno appurare le cause del decesso, la morte di Giovanna Toffolo, 83enne con difficoltà motorie, spinge a una riflessione a più ampio raggio che riguarda i casi di solitudine.

«Il problema c'è - conferma il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina Emilio Guberti - e ne abbiamo discusso anche di recente. Va fatto un ragionamento complessivo insieme alle parrocchie e ai volontari. Spesso però non è facile riuscire sia a individuare che ad affrontare queste sacche di disagio. Il Covid, poi, ha ulteriormente aggravato queste problematiche. Senza dimenticare che c'è anche chi si vergogna a manifestare apertamente determinate situazioni di fragilità personale. Ci impegneremo di più confidando in un lavoro comune anche con le parrocchie e le associazioni del territorio».

FARE RETE

L'Auser del Lido, dal canto suo, è sempre stata ed è una realtà vicina alla terza età. «Al Lido dobbiamo crescere ancora molto come comunità - ripete il socio e "past president" Sandro Cicogna - Pellestrina sotto questo aspetto è molto più avanti di noi. Andrebbe creata una rete alla quale, come associazione, siamo pronti a offrire il nostro contributo. Vanno messe in gioco tutte le potenzialità dell'isola. Vorrei raccontare un piccolo esempio di alcuni anni fa: quando garantivamo il servizio di consegna della spesa a domicilio avevamo trovato una signora che, dopo essere caduta in casa, per due giorni è rimasta immobilizzata a terra. Non ci fosse stata la coincidenza di una nostra visita quella signora era destinata a morire. A volte una telefonata, meglio ancora una visita, può salvare la vita. Casi come quello di oggi (ieri, ndr) al Lido sono un richiamo a tutti noi per fare meglio, interessarci di più alle persone spesso anche vicine a noi. La gente ha anche bisogno di scambiare due parole, stare in compagnia, sentirsi inserita nel contesto sociale». Una giornata convulsa e assai movimentata per l'isola. L'assessore comunale Michele Zuin ha espresso la vicinanza e il cordoglio dell'Amministrazione ai familiari di Giovanna Toffolo: «So che ci sono delle indagini in corso e attendiamo gli sviluppi degli accertamenti. Un grazie, per il loro operato agli agenti della nostra polizia locale e al personale della Scientifica, che hanno seguito con grande professionalità una vicenda così delicata».