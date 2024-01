VENEZIA LIDO - L’esame del dna per chiarire la morte di Giovanna Toffolo. Sono trascorsi più di due mesi e mezzo dal tragico ritrovamento di Giovanna Toffolo, deceduta da giorni, nel suo appartamento in lungomare Marconi 84 al condominio “Sorriso” di fronte all’omonimo stabilimento balneare, e il “giallo” non si è ancora risolto. Anzi, se possibile, si infittisce ancora di più.