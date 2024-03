LIDO DI VENEZIA - Cinquanta milioni di euro per l'acquisto di tre nuovi ferry boat dei quali due sono già in costruzione. È questo il dato snocciolato dall'assessore al bilancio e alle partecipate Michele Zuin, elogiando il grande impegno finanziario che verrà affrontato dal gruppo Avm Actv per il rinnovo della sua flotta. Le nuove navi traghetto, come già annunciato, entreranno in esercizio nella linea 17, tra il Lido e il Tronchetto (e viceversa). «Questo non significa che Pellestrina non avrà nessun miglioramento - ribadisce Zuin - anzi questo investimento cambierà, in senso positivo, l'andamento anche della linea 11. I ferry boat che abbiamo oggi operativi, anche dopo l'inserimento delle tre navi traghetto, rimarranno funzionanti e quindi alcune potranno coprire la tratta tra Alberoni e Santa Maria del Mare, assicurando così una capienza maggiore di quella che ora è possibile in linea 11. Con questo investimento, si risolverà, una volta per tutte, il problema delle code degli automobilisti che devono entrare o uscire dal Lido. Anche nelle giornate da "bollino rosso" per le partenze non ci saranno più attese di ore per partire perchè due ferry boat avranno una capienza analoga a quella che oggi è la nostra ammiraglia e cioè il "Lido di Venezia", il terzo una stazza ancora maggiore. Dunque l'obiettivo è non avere più il problema delle code».

ORARIO NOTTURNO

Il servizio non verrà ridotto. «Manterremmo comunque le corse in orario anche quelle a tarda ora - prosegue Zuin - anche se in alcune fasce orarie notturne ci dovesse essere una sola auto in questi super ferry. D'altro canto siamo in un'isola ed è giusto che il diritto alla mobilità sia assicurato a tutti, anche se vi fosse una sola auto, o persona a bordo». Zuin indica tempi certi già fissati. «L'arrivo in servizio dei primi due nuovi ferry sarà nel 2025 come avremo già detto, il primo già da primavera del prossimo anno, l'altro nella seconda parte dello stesso anno. Non sono sogni, ma la strada è già tracciata». Per quest'anno, invece, sono in arrivo importanti conferme nei collegamenti acquei fino al Lido. «Come già fatto lo scorso anno - conclude Michele Zuin - torneremo nella stessa modalità che c'era prima della pandemia. Con la linea 2 che, durante la prossima estate, verrà prolungata fino al Lido.



SERVIZI ESTIVI

Nel periodo estivo dal Lido abbiamo una media di un battello o motoscafo in partenza ogni 3 minuti. Più di così è impossibile ragionevolmente pretendere. Poi è chiaro che, se ci sono due gocce di pioggia, e migliaia di persone si muovono contemporaneamente, pretendendo tutti di prendere lo stesso battello non si può pretendere di salire immediatamente senza nessuna attesa». Piero Rosa Salva, presidente di Vela, si rivolge a tutti gli imprenditori e operatori legati al Lido. «Siete una generazione meravigliosa - annota - e molti di voi stanno svolgendo un lavoro encomiabile. Tuttavia anche voi credeteci un po' di più, ognuno per la propria competenza e possibilità al rilancio del Lido. Come braccio operativo del Comune noi percepiamo che ci sono concreti segnali di rilancio. C'è bisogno di voi, per crederci ancora di più».