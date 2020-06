Schianti in A4, carambola tra 4 tir: la cabina vola via, due feriti gravi

Ancora uno schianto fra Tir in autostrada a San Giorgio di Nogaro: due feriti gravi. È successo verso le 16.15 sulla A4 nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione di Venezia.

Quattro i mezzi pesanti coinvolti, tra cui una gru. Nel botto uno dei Tir ha perso la cabina mentre per altro ha perso il carburante che si è riversato in mezzo all'autostrada. Il traffico in direzione di Venezia è bloccato.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco con i sanitari del 118 arrivati anche con l'elicottero. Due le persone rimaste gravemente ferite.

Ultimo aggiornamento: 17:46

