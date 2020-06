A4, incidente fra tre mezzi pesanti: camionista incastrato fra i resti della cabina

Schianto tra mezzi pesanti in A4, un camionista rimane incastrato nella cabina. L'incidente è accaduto verso le 13.45 nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Portogruaro e San Stino, in direzione di Venezia.



Tre i mezzi pesanti coinvolti nel tamponamento, con uno dei conducenti che è rimasto incastrato in ciò che è rimasto della cabina.



In soccorso sono arrivati i Vigili del fuoco di Portogruaro con i sanitari del Suem, la Polizia autostradale e gli Ausiliari del traffico. Per loro non è stato facile riuscire a raggiungere il luogo dell'incidente a causa dell'intenso traffico che da stamattina sta interessando proprio la A4