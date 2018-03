«Ritira le accuse». La moglie rifiuta E il marito la pesta un'altra volta

di Elena Viotto

UDINE Avrebbe preteso che la moglie ritrattasse le accuse che gli aveva mosso nel 2016, quando lei lo denunciò di averla percossa e minacciata. Ma davanti al rifiuto di farlo oppostogli dalla moglie, l’avrebbe colpita al volto, facendo scattare una nuova denuncia e un divieto di avvicinamento alla donna. Protagonista un 30enne di origini centroamericane che ora non potrà avvicinarsi alla moglie, una connazionale coetanea, con cui è ancora formalmente sposato.



La moglie ha raccontato agli agenti della Squadra Volante che, nel corso di un incontro, l’uomo le avrebbe chiesto di modificare la sua versione su quanto accaduto un paio d’anni fa. Avrebbe voluto che nel corso dell’udienza del processo la moglie modificasse la propria versione dei fatti, in modo da scagionarlo. Lei però avrebbe rifiutato. E davanti al suo “no”, che l’uomo avrebbe perso le staffe colpendola al volto. Il giudice ha stabilito quindi che l’uomo non possa avvicinarsi alla moglie, non possa recarsi nei luoghi da lei frequentati né avere contatti con lei sotto alcuna forma.

