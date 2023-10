Udine. Ubriaco e senza patente sperona l'auto della Polizia e fugge. Poi va a sbattere per due volte: arrestato

UDINE - Un controllo di Polizia, poi l'inseguimento e l'arresto. Una dinamica classica, se non fosse che l'uomo al volante era anche ubriaco e mai patentato e che, per fuggire, abbia anche speronato la volante.

È accaduto in centro città. Un uomo, di origini marocchine, residente in provincia ma non in regola sul territorio nazionale, si è lanciato a folle velocità lungo le principali e più trafficate arterie per evitare di essere controllato dagli agenti che gli avevano intimato l'alt.

È cominciato così un rocambolesco inseguimento. Attraversato un incrocio con il rosso, l'uomo è andato a sbattere contro un marciapiede incastrandosi tra lo stesso e un'auto che procedeva nel suo stesso senso di marcia i cui occupanti sono rimasti illesi. Poi riposizionata l'auto sulla carreggiata ha ripreso la fuga andando a sbattere contro l'auto di servizio della Polizia che lo precedeva per limitarne velocità e pericolo per i passanti. Alla fine è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è poi risultato anche sprovvisto di patente, in quanto mai conseguita, e alla guida con un tasso di alcool nel sangue molto superiore al consentito.