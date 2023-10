Ubriaco al volante investe un carabiniere

CARLINO - Investito, mentre stava effettuando un rilievo a seguito di un incidente stradale. Nottata di paura a Carlino, nella bassa friulana, per un carabiniere in forze al nucleo radiomobile della Compagnia di Latisana, rimasto coinvolto fortunatamente in maniera non grave. Secondo quanto ricostruito, l'episodio è avvenuto lungo la strada ex provinciale 3 che da Marano Lagunare porta a San Giorgio di Nogaro: i militari del Norm si erano recati sul posto a seguito di una segnalazione di un automobilista, una donna di San Giorgio di Nogaro, la quale mentre stava conducendo la sua vettura, aveva investito un animale selvatico, apparso improvvisamente sulla carreggiata. Una volta sul luogo, i carabinieri avevano accostato la loro Alfa Giulia a bordo strada, in via Marano, segnalando l'incidente e indossando i giubbotti catarifrangenti. Per cause ancora in via di accertamento, mentre i militari stavano effettuando i rilievi del caso, è sopraggiunta un'auto, una Peugeot 106 guidata da un uomo di 50 anni di Marano Lagunare, che ha sbandato colpendo la vettura di servizio sulla portiera. L'utilitaria ha invaso la corsia di marcia opposta centrando in pieno la fiancata della gazzella dei carabinieri che aveva tutti i dispositivi notturni accesi.

Uno dei militari dell'Arma che si trovava sulla carreggiata è stato colpito di rimbalzo dall'auto, rimanendo ferito, schiacciato, cadendo poi a terra. La vettura poi si è fermata 50 metri dopo il punto dell'impatto. Il carabiniere, soccorso dai colleghi e successivamente dal personale del 118 giunto con una ambulanza, è stato condotto all'ospedale civile di Latisana, con una prognosi non grave. L'auto dei carabinieri, ancora marciante, è stata rimossa: sono in corso le indagini e gli accertamenti del caso. L'automobilista maranese, sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sul posto per gli ulteriori rilievi, i colleghi delle stazioni di San Giorgio di Nogaro e Palazzolo.



COSEANO

Sono entrati in casa e dopo aver rubato denaro contante e un computer hanno portato via dal garage anche un monopattino, una bicicletta da corsa e un'automobile, un'Audi A4, utilizzata poi per portarsi dietro tutta la refurtiva. Il colpo messo a segno dai malviventi, da oltre 40 mila euro, è stato messo a segno, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 ottobre, in un'abitazione di via Provinciale, a Coseano, nel Friuli Collinare. È stato il proprietario, un uomo di 37 anni, a denunciare il furto ai carabinieri di Fagagna, che stanno svolgendo indagini anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. Ladri in azione anche a Udine, da Magic, negozio di fiori al civico 36 di via Poscolle. Il colpo è stato messo a segno durante la pausa pranzo di venerdì, tra le 13 e le 15. Il titolare, che ha denunciato il fatto ai carabinieri, si è accorto che la porta era stata forzata e poi dopo un controllo all'interno ha scoperto che gli erano stati sottratti 200 euro dalla cassa. Ora si attendono le indagini delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi e stanno visionando le telecamere della zona.



TRICESIMO

Una pentola dimenticata sul fuoco ha fatto scattare nella tarda di sabato, in un condominio di Tricesimo, l'allarme incendio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dal comando provinciale di Udine che, dopo aver individuato l'appartamento dal quale stava uscendo fumo, si sono prodigati nello spegnere le fiamme. I danni sono limitati e circoscritti al solo angolo cottura e nessuna persona è rimasta intossicata. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.