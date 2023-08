Addio al celibato e addio alla patente: era ubriaco 2 volte il limite

TRIESTE - Nottata di divertimento e calici sollevati per l'imminente matrimonio del carissimo amico. A fine serata, un 37enne di origini campane, ha deciso un po' barcollante di mettersi alla guida dell'auto. Al controllo dei Carabinieri di Duino ha però fatto registrare un tasso due volte il consentito. Patente ritirata e denuncia in guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte per un coetaneo di Duino Aurisina che sottoposto all'alcoltest dai Carabinieri di Barcola ha fatto registrare gli stessi valori. Le pattuglie dei Carabinieri di Duino e di Barcola hanno poi proseguito per tutta la notte di oggi domenica 27 agosto con i controlli per garantire la sicurezza sulle strade.