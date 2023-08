Guidava in A23 alla soglia del coma etilico, rischia l'arresto fino a un anno e 6mila euro di multa

PALMANOVA - Guida incerta, zigzagata e con frenate anomale.

Al volante conducente con tasso alcolemico elevato. Accadeva nel pomeriggio di giovedì scorso 24 agosto. Quando gli agenti della Polizia stradale di Palmanova hanno fermato l'uomo, gli occhi hanno tradito quello stato confuso e alticcio che tentava di mascherare. Alito vinoso, incedere incerto e un'eccessiva loquacità. Sottoposto all'alcol test l'uomo ha mostrato un valore di concentrazione alcolemica nell’aria espirata pari a 3,70 grammi di alcol per litro di sangue. Indagato per guida in stato d’ebbrezza alcolica, rischia, visto l’elevatissimo risultato dell’accertamento, una ammenda fino a 6.000 euro, l’arresto fino a un anno e la sospensione della patente, già ritirata su strada fino a due anni.

Ubriaco recidivo al volante

Al momento dei controlli non era nemmeno in grado di esibire la patente di guida, che, in ulteriori accertamenti, si è dimostrato totalmente sprovvisto. A finire nei guai un giovane, risultato positivo all'alcol test durante i controlli effettuati nella tarda serata di sabato 26 agosto ad Amaro, in prossimità del casello autostradale. Ricerche approfondite hanno permesso di accertare che il giovane era recidivo, in quanto nello scorso mese di luglio era già stato contravvenzionato per la guida senza patente. Allo stesso veniva pertanto elevata sanzione amministrativa di 5.100 Euro e anch’esso indagato per la guida in stato di ebbrezza.