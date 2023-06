Mestre. Guida un tir ubriaco, fermato dalla polizia e sottoposto ad alcol test: tasso record

MESTRE - Guidava un tir con un tasso alcolemico di 3,20 g/l. Sei volte sopra il limite. Nel pomeriggio di giovedì 22 giugno la polizia stradale stava effettuando dei controlli sulla Tangenziale di Mestre e hanno fermato un autoarticolato polacco che procedeva con andatura decisamente incerta.

Sottoposto subito all'alcol test ecco il dato impressionante: 3,20 g/l. Se per gli automobilisti c'è una soglia di tolleranza, per i conducenti professionali non esiste nemmeno quella. L'uomo, di origine ucraina, si è visto ritirare la patente ed è stato denunciato.