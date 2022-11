A23, camionista ubriaco a tutta velocità: alcoltest 2 volte oltre i limiti

UDINE - La polizia stradale lo ferma per eccesso di velocità, alla prova etilometrica il caminiosta risulta positivo con un tasso alcolemico nel sangue due volte superiore ai limiti di legge. L'episodio è accaduto sabato 19 novembre intorno alle 12.00, quando una pattuglia della polizia stradale di Amaro, in transito sulla carreggiata Nord della A23 Udine-Tarvisio, ha notato un tir che viaggiava oltre i limiti consentiti dal Codice della strada. Per l'uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e una pesante multa con il ritiro della patente.

Alcol test positivo per il camionista che sfrecciava sulla A23

Il conducente del mezzo, un cittadino lituano di 55 anni, si era messo al volante dopo aver bevuto e incurante del pericolo. Gli agenti, dopo averlo visto sfrecciare sul tratto dell'importante arteria autostradale, hanno intimato l'alt, scortandolo fino alla vicina uscita di Carnia. Sottoposto all'alcol test, il camionista è risultato positivo con valori superiori ben due volte il limite di legge (1.12 g/l). Per i conducenti di tale categoria di veicoli è infatti vietato guidare sotto l'influenza di bevande alcoliche, ragion per cui il tasso alcolemico deve essere pari a zero. Oltre alla guida in stato di ebbrezza, gli operatori della Polizia stradale hanno accertato che il camionista, che trasportava circa 25 tonnellate di merci, aveva superato di 24 km/h il limite di velocità imposto all'interno di una galleria. Con la denuncia e il ritiro della patente, il veicolo industriale di proprietà di una società di autotrasporto ungherese è stato affidato ad una società di soccorso stradale in attesa della sua restituzione.