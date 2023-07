Controlli sulle strade di Treviso. Ragazza ubriaca alla guida a 18 anni: patente ritirata

TREVISO - Ubriaca tre volte oltre il limite a 18 anni. Neopatentata, la ragazza appena diventata maggiorenne, è stata fermata per un controllo dai carabinieri: aveva un tasso alcolemico di 1,80 g/l, al limite del coma etilico. Per lei è scattato il ritiro immediato della patente.

Un esempio, quanto mai calzante, di quanto ci sia ancora molto da fare sul fronte della sicurezza stradale visto che i sinistri sono in netto aumento. Già 600 gli incidenti stradali rilevati dai carabinieri in questi primi mesi dell'anno. Con più di 1200 persone coinvolte e 500 feriti. Il campanello d'allarme è dato dal confronto con gli incidenti rilevati nello stesso periodo dell'anno scorso: nel 2023 l'incremento è stato del 16 per cento. Esattamente, dall'1 gennaio ad oggi sono stati ben 592 i sinistri stradali, di cui 352 con feriti e 15 mortali. L'anno scorso, nello stesso periodo, i militari dell'Arma hanno rilevato 511 incidenti, di cui 325 con feriti e 9 mortali. Significa 13 incidenti in più al mese in una provincia che è già maglia nera per numero di scontri tra auto, moto, bici, ma anche pedoni. Ma c'è di più. Perché è ormai assodato, e i dati rendono evidente la piaga, che a causare gli incidenti ci sia spesso l'errore umano che dipende dall'assunzione di alcol o di droghe prima di mettersi al volante. Gli incidenti di quest'anno, infatti, in 92 casi sono stati causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto degli stupefacenti, pari al 15 per cento del totale.



LO SFORZO

«Lo sforzo del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso - dice il comandante, colonnello Massimo Ribaudo - già notevole sulla scorta dei numeri forniti, sarà ulteriormente intensificato sin da questo weekend da "bollino rosso" e per tutto il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da maggiori spostamenti su tutto il territorio della Marca, che, come il Veneto presenta un'elevata vocazione turistica». Proprio nell'ottica del controllo del territorio i carabinieri della compagnia di Castelfranco hanno denunciato per guida in stato di ebrezza un automobilista 40enne di origini rumene che nella serata di martedì scorso, in via del Risparmio, è risultato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 1 gr./lt. Patente di guida ritirata. Nella nottata di giovedì, a Castello di Godego, una diciottenne alla guida di un'utilitaria è risultata positiva con tasso maggiore di 1,80 gr./l. e anche per lei è scattato il ritiro della patente. Segnalata una 53enne che, alla guida di autovettura giovedì mattina a Castelfranco, lungo la regionale 53, che rifiutava di sottoporsi all'esame alcolimetrico. Patente di guida ritirata e veicolo sequestrato.



L'ESODO

Controlli incrementati e pattuglie raddoppiate nelle strade per il primo fine settimana da bollino rosso. Oggi e domani inizia il grande esodo lungo la rete stradale italiana. La Prefettura ha previsto un'intensificazione della sorveglianza su strada. Nuovi dispositivi di controllo della velocità lungo la Pedemontana e la Treviso-Mare e un potenziamento dei soccorsi d'emergenza quali vigili del fuoco e Suem in caso di incidenti. Mentre le strade maggiormente interessate dai flussi di traffico estivo saranno la statale Adriatica, la Romea la statale 14 "della Venezia Giulia", l'Alemagna e la Carnica. Contemporaneamente è in vigore il divieto di transito dei tir oggi, dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Attenzione massima anche lungo le autostrade che saranno percorse dai vacanzieri a partire da questo fine settimana.