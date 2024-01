San Vito al Torre. Trovato privo di sensi in un fossato a bordo strada: portato in ospedale in condizioni gravi

SAN VITO AL TORRE (UDINE) - Un'auto è stata trovata in un fosso a bordo strada con un uomo all'interno privo di sensi. È stato soccorso questa mattina, mercoledì 24 gennaio, nel territorio comunale di San Vito al Torre.

La dinamica del probabile incidente stradale è ancora sconosciuta.

La segnalazione è arrivata da parte di un utente della strada nella zona della dogana vecchia. È stato inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona trovata all'interno della vettura per la quale è stato disposto il trasporto in codice rosso con l'ambulanza con a bordo l'equipe dell'elisoccorso all'ospedale di Palmanova per una prima stabilizzazione.