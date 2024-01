Si scontrano due auto, una finisce nel fossato: gravissimo un conducente

BERTIOLO - Incidente stradale a Bertiolo: due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per le ferite riportate nello scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, a Bertiolo, lungo la viabilità della Stradalta (strada regionale 252, la "Napoleonica"), all'incrocio con via Pozzecco. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate due vetture e a seguito dell'impatto una delle due auto è finita in un fossato a bordo strada. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone che sono rimaste ferite: l'equipaggio dell'ambulanza di Palmanova ha trasportato una persona all'ospedale di Palmanova in codice verde; l'equipaggio dell'ambulanza di Codroipo ha trasportato l'altra persona (quella finita con la vettura nel fossato) all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine su ruota con a bordo l'equipe dell'elisoccorso, in codice rosso.