Suv finisce fuoristrada e abbatte sfiato del metanodotto: due feriti

LONGARONE - Poco prima delle 16.30, di oggi 7 gennaio 2024, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Alemagna in località Fortogna a Longarone per un Suv finito parzialmente fuoristrada, che ha abbattuto un tubo dello sfiato del metanodotto: due feriti. I pompieri arrivati da Belluno e con i volontari del locale distaccamento hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento, mentre le due persone ferite sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. Sul posto il personale della rete gas per le riparazioni e forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 19.