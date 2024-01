Auto esce di strada e si ribalta: gravissimo il conducente

SAN MARTINO AL TAGLIAEMENTO - La squadra dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta oggi, 7 gennaio, alle ore 17.30 presso San Martino al Tagliamento sulla Strada Provinciale 1, all'altezza dell'intersezione con via Braida per una fuoriuscita autonoma di un'autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, usciva di strada ribaltandosi. Il personale vigilfuoco provvedeva, in collaborazione con i Sanitari, a prestare i soccorsi all'unico occupante, il quale veniva trasportato presso l'ospedale di Pordenone in gravissime condizioni (codice rosso). La Strada Provinciale veniva interdetta al traffico in entrambe le direzioni per circa un ora e mezza. Sul posto i Sanitari, Automedica e Carabinieri per quanto di competenza.