Campolongo Tapogliano, incidente con una vettura: gravissimo un uomo

CAMPOLONGO TAPOGLIANO (UDINE) - Un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente che si è verificato nella notte nel territorio comunale di Campolongo Tapogliano.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la vittima è rimasta coinvolta in un incidente con una vettura.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'automedica proveniente da Udine; hanno attivato le forze dell'ordine (carabinieri della Compagnia di Palmanova). La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza con a bordo il medico dell'automedica.