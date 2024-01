Sacile. Auto avvolta dalle fiamme, il conducente rimane gravemente ustionato: portato in ospedale in codice rosso

PORDENONE - L'auto ha preso fuoco, un uomo è rimasto gravemente ferito. Nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio, un uomo stava guidando lungo via Ettoreo a Sacile quando la sua auto è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale della Sores. Il conducente è stato portato in codice rosso all'ospedale di Pordenone.

Incidente a Bannia di Fiume Veneto, tra via Monte Grappa e via Costantini: due auto si sono scontrate e una delle due si è capottata. Uno dei conducenti è stato portato in ospedale. Invece la mattina, a Turriaco, lungo via Villanorma Micheluz, un ciclista è stato investito da una macchina: ferito, è stato accompagnato in codice giallo in ospedale.