Sorpreso a rubare un paio di scarpe da Zara: tenta più volte la fuga, fingendo anche un malore, ma viene arrestato

UDINE - Nel pomeriggio di martedì 19 settembre il personale della Sezione Volanti della Questura di Udine ha arrestato un 21enne, cittadino pakistano, senza fissa dimora per aver tentato di rubare un paio di scarpe dal negozio "Zara" in via Paolo Canciani.

Il giovane, sorpreso in flagranza, è stato condotto in Questura per il reato di rapina impropria.

Cosa è successo

Verso le ore 13.30 ha tentato di sottrarre un paio di scarpe del valore di circa 50 euro, occultandole sotto la maglia. Vistosi scoperto dagli addetti alla sorveglianza, ha finto un malore per poi cercare la fuga verso l'uscita. Lì è stato prontamente raggiunto e bloccato. Soltanto il tempestivo intervento degli operatori della polizia lo ha fatto desistere dai suoi intenti. L’uomo è stato quindi condotto in Questura e sottoposto ad arresto per il reato di rapina impropria. Ieri il Gip ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del Comune di Udine.