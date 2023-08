Lignano: marito e moglie dormono tranquilli mentre i ladri svaligiano la casa. Al risveglio l’amara scoperta

LIGNANO - Con passo felpato e mani di velluto si sono introdotti nella casa di vacanza di una coppia di San Vito al Tagliamento e hanno messo a segno il colpo. È accaduto a Lignano nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 agosto.

I malviventi hanno agito tra l'una e le cinque, quando la coppia era nel sonno più profondo. Si sono mossi indisturbati, facendo il minimo rumore, al punto che marito e moglie non si sono accorti di nulla. A fare l'amara scoperta la donna, di 49 anni, che al risveglio ha realizzato di essere stata derubata dei suoi gioielli e del Rolex Datejust. Portati via anche 400 euro in contanti. Complessivamente il bottino ammonta a circa 17mila euro. Dopo aver dato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro, che ora indagano su quanto accaduto. Pare che i ladri non abbiano lasciato alcuna traccia del loro passaggio.