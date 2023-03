​Ladri in azione a Lignano: rubano dal bar amplificatore, affettatrici e forni elettrici. Bottino da 5mila euro

LIGNANO - Sabato notte da ladri a Lignano, che hanno fatto irruzione al bar Tira Tardi in viale Centrale. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo la banda di malviventi ha fatto irruzione all'interno del locale, dopo aver forzato la porta d'entrata. Entrati nella sala, hanno fatto razzia di tostapane, due affettatrici, un amplificatore e due forni elettrici. In tutto la refurtiva ammonta a 5mila euro. Il primo ad accorgersi è stato il titolare, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Lignano. Indagini in corso ora per identificare gli autori del furto.