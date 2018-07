Rubano una Volvo e si schiantano contro il bar: denunciati 3 ragazzi

di Paola Treppo

TORREANO e CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) -dal cortile di una abitazione e poi si; è successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 luglio, intorno alle 17. A impossessarsi della vettura, un paio d'ore prima, sono stati tre ragazzi: uno di 18 anni di, di origini ucraine, che poi si è messo alla guida del mezzo, un giovane di 17 anni e uno di 22 anni che vivono invece della zona di Cividale del Friuli.Dopo aver fatto un giro con la Volvo rubata si sono schiantati contro le fioriere di un bar a Torreano che in quel momento era aperto; per fortuna nessuno si è fatto male. Il 18enne ha cercato dima è stato inseguito e fermato dai carabinieri che poi hanno denunciato a piede libero i tre giovani per furto in concorso. Per il trevigiano è scattata anche la denuncia per guida senza patente.