Udine. Violenta rissa in piazza Libertà, accoltellato un giovane di 26 anni: è in pericolo di vita

UDINE - Calci, pugni, cocci di bottiglie utilizzati come armi e un coltello, con il quale sarebbe stato ferito un giovane pakistano di 26 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

E' quanto accaduto nella maxi rissa di ieri sera, mercoledì 27 settembre, tra via Mercatovecchio, piazza Libertà e via Rialto, in pieno centro storico, dove una decina di persone sarebbero venute allo scontro. Secondo una prima ricostruzione, a scatenare la colluttazione sarebbe stato un diverbio tra un gruppo di stranieri, probabilmente di nazionalità pakistana e indiana. Una lite sfociata poco dopo in una violenta rissa con lanci di bottiglie, bicchieri e un'arma da taglio, un coltello, con il quale è stato colpito e ferito in maniera grave un giovane di 26 anni. Durante lo scontro, che avrebbe coinvolto la piazza e le vie limitrofe, sarebbero stati provocati danni anche a tre locali. Tempestivo l'arrivo delle forze dell'ordine, sul posto una decina di pattuglie di polizia e carabinieri, che ora indagano sull'accaduto. Il ferito grave è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, sarebbe in pericolo di vita.