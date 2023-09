PRATA DI PORDENONE - E' di ventidue persone denunciate il bilancio di un'operazione dei carabinieri per identificare gli autori dell'aggressione avvenuta lo scorso lunedì a Prata tra appartenenti alla comunità sikh di Pasiano. Nella spedizione punitiva, che ha coinvolto una cinquantina di persone, avvenuta lo scorso18 settembre un dirigente della comunità è rimasto gravemente ferito.

La risposta della magistratura non si è fatta attendere e, dalle prime luci di oggi, cento carabinieri sono in campo per raccogliere elementi utili a ricostruire le responsabilità di ciascuno dei coinvolti nel brutale pestaggio. Secondo quanto si è appreso, inoltre, sei persone hanno ricevuto l'avviso orale del questore. Un ammonimento per quanto avvenuto l'altra sera. L'episodio aveva fortemente scosso non solo la comunità sikh in cui c'è stata un'escalation di violenza nelle ultime settimane, ma più in generale i comuni del distretto del Mobile della provincia di Pordenone.

Ancora una maxi rissa tra idiani per il controllo del tempio