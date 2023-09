PRATA - Paura in strada intorno alle 21 a Villanova di Prata. In via Saba è scoppiata una maxi rissa con decine di persone. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una colluttazione fra stranieri. Sarebbero spuntati anche i coltelli, ci sarebbero feriti. Sul posto, forze dell'ordine e 118.