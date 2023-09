La lite in strada degenera: 36enne finisce in ospedale con una coltellata alla spalla

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Rissa e aggressione con coltello in strada nella serata del 25 settembre a Motta. Tutto è nato da un diverbio, sfociato in lite furiosa, fra cittadini indiani. dai primi riscontri pare che i contendenti fossero cinque, due dei quali hanno dovuto ricorrere alle cure mediche nell'ospedale di Oderzo, dove sono stati trovati dai carabinieri.

In particolare, uno dei due, un 36enne, presentava una ferita alla spalla da arma da taglio per la quale ha ricevuto una prognosi di una quindicina di giorni. Il presunto autore del gesto, un connazionale del ferito, e' stato identificato dai carabinieri che stanno ricostruendo esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali ulteriori responsabilità per il necessario vaglio dell'Autorità Giudiziaria.