Rissa tra 40 giovani in discoteca: 20enne colpita in testa con una bottiglia

di Paola Treppo

REANA e TRICESIMO (Udine) -in un localedove è rimasta ferita alla testa una ragazza didi 20 anni che, nel parapiglia, è statada unao comunque da un oggetto. Sono da poco passate le 7 e mezza di oggi, domenica 13 maggio, e nel locale scoppiano disordini.Il titolare è molto preoccupato perché teme che gli animidelle persone presenti, clienti che si trovano perlopiù all'esterno del locale, possano causare situazioni di pericolosità per tutti. E ha ragione. L'uomo, sempre attento alla sicurezza e al benessere dei giovani che frequentano la discoteca, chiama i carabinieri. Sul posto arrivano i militari dell'Arma della Compagnia di Udine e della stazione di Feletto Umberto di Tavagnacco.​I carabinieri trovano una. I militari placano subito gli animi evitando il peggio e identificano uno a uno i presenti: sono quasi tutti. Sono circa 40. Alcuni portano i segni di una lite e in particolare una ragazza di vent’anni ha il voltoViene fatto subito giungere sul posto il personale sanitario di una ambulanza che soccorre la giovane, trasportata all'ospedale di Udine. Adesso gli inquirenti, informato il pm di turno della Procura di Udine, stanno valutando come procedere per l'eventuale ipotesi di reato di rissa e nei confronti di chi. La ragazza non sarebbe grave.